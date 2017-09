Yuto Nagatomo, terzino dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al magazine dell'Università di Meiji in Giappone, della quale è stato allievo: "Qui non si cura solo l'aspetto sportivo ma anche quello umano. Ai miei tempi ho incontrato tante persone fantastiche che sento ancora oggi e per questo credo di aver raccolto molto in quei quattro anni".



SULL'ARRIVO IN ITALIA - "L'arrivo in Italia è stato complicato perché non conoscevo nulla, comunicavo con i miei compagni e mi aiutavano soprattutto gli scherzi tra noi perché mi facevano sentire che qualcosa stava cambiando. Per quanto riguarda il matrimonio posso dire che mi diveto molto anche perché a mia moglie piace l'Italia. si sta abituando. Il suo supporto è importantissimo per me. Il mio futuro? Sarebbe meraviglioso riuscire a ottenere un buon risultato al Mondiale in Russia".