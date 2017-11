Yuto Nagatomo, terzino dell'Inter, ha parlato alla televisione del club prima del fischio d'inizio del match di campionato contro il Torino: "Sono felice per lo stadio pieno, i nostri tifosi sono unici: ci aiutano sempre. Un avvio così positivo? Me lo aspettavo, siamo partiti subito forte fin dal ritiro estivo. Se cambia qualcosa a livello mentale il fatto di giocare prima degli altri? No, assolutamente, non cambia nulla: dobbiamo pensare partita dopo partita. Oggi sarà molto difficile, il Torino dispone di tanti ottimi giocatori. Ma noi siamo l'Inter e dobbiamo vincere sempre, soprattutto in casa".