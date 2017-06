L'Inter continua a valutare con la Sampdoria l'affare che porta a Milan Skriniar. Il difensore slovacco dopo la gara contro l'Inghilterra all'Europeo Under 21 ha confermato il fascino di un trasferimento in nerazzurro: "E' un grande club...", ma la forbice fra le parti è ancora ampia.



NAGATOMO NELL'AFFARE - La Sampdoria valuta il giocatore almeno 25 milioni e il club nerazzurro sta provando ad abbassare le cifre dell'affare con l'inserimento di alcune contropartite. I blucerchiati hanno chiesto Caprari, l'Inter ha proposto Ranocchia ma il tassello che potrebbe sbloccare l'affare è invece Yuto Nagatomo. Il giapponese piace alla Samdporia sia per il ritorno commerciale dell'operazione, sia per la possibilità di rinnovare con lui il reparto degli esterni difensivi. Le difficoltà? Come per Ranocchia, l'ingaggio percepito da Nagatomo supera il budget a disposizione della Samp.