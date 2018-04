I destini di Yuto Nagatomo e quello dell'Inter sembrano destinati a dividersi. Il club nerazzurro e il Galatasary non hanno ancora trovato l'accordo per il riscatto del giapponese da parte della società turca, così l'esterno potrebbe rientrare ad Appiano, ma per un breve periodo dato che il suo contratto scadrà nel 2019 e l'Inter non pare intenzionata né a rinnovarglielo né a lasciarlo partire a zero.