La crisi dell’Inter contro il “tabù” del Napoli: è una delle chiavi di lettura del posticipo domenicale della 34esima giornata di Serie A. I nerazzurri sono senza vittorie da cinque partite e hanno perso di vista anche la zona Europa League nel periodo di magra. Il Napoli, invece, non batte l’Inter a domicilio da circa sei anni. L’ultimo successo a San Siro, sponda Inter, è datato 1 ottobre 2011. Nella prossima sfida le quote sono equilibrate, ma gli scommettitori si indirizzano nettamente sul Napoli secondo i dati Microgame. Il «2» è piazzato a 2,20. Non troppo distante la quota sul successo interista, a 3,25, ma il momento no della squadra di Pioli ha probabilmente frenato la fiducia nei nerazzurri. A 3,50 il pareggio.