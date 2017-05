Troppa differenza a centrocampo tra Inter e Napoli. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la linea mediana a disposizione di Sarri abbia fatto nettamente la differenza nella sfida di ieri sera al San Siro.



"Siccome il cuore di ogni squadra è il centrocampo, proviamo a mettere a confronto i due reparti. L’Inter si presenta con Gagliardini e Brozovic mediani «bassi» e Joao Mario in posizione di trequartista. Il Napoli risponde con Diawara che funge centromediano metodista e con Hamsik e Zielinski che stantuffano da mezzali. Il paragone è impietoso: i nerazzurri perdono tutti i duelli, non riescono mai a soffocare sul nascere l’iniziativa degli avversari e sono troppo lenti nella distribuzione. In particolare Joao Mario, che in quella posizione dovrebbe accendere la luce, non ha lo spunto per lasciare sul posto Diawara e per imbeccare Icardi o le due ali che si buttano negli spazi. Al contrario il Napoli, con il classico movimento «ad elastico» (palla avanti e palla indietro), taglia fuori i centrocampisti di Pioli e propone azioni su azioni con Hamsik e Zielinski, mentre Diawara si occupa di fare il «buttafuori», di non lasciar passare nessuno e di rilanciare la manovra con rapidità (due tocchi al massimo)".