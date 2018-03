Va in scena, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, il posticipo della 28sima giornata di Serie A tra Inter e Napoli.



Questa la squadra arbitrale:

INTER – NAPOLI domenica ore 20.45

ORSATO

DI FIORE – MANGANELLI

IV: BANTI

VAR: MASSA

AVAR: GIALLATINI



Calciomercato.com vi offre la moviola dell'incontro, con tutti gli episodi degni di nota:



62' FALLO DI PERISIC SU HYSAJ - Fallo di Perisic su Hysaj, con l'interista che stava entrando da solo in area e allarga l'alettone spingendo l'albanese. decisione dubbia.



38' GAGLIARDINI RISCHIA IL ROSSO - Gagliardini abbatte Mertens da dietro: cartellino giallo per lui, ma il centrocampista italiano rischia qualcosa in più.