Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Rafinha, out Vecino e Borja Valero. Ok Hamsik
Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Napoli (fischio d'inizio ore 20.45).
Inter: Handanovic; Joao Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.
Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.
Inter: Handanovic; Joao Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.
Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.
Commenti
I miei commenti