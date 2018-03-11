Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Napoli (fischio d'inizio ore 20.45).

Inter: Handanovic; Joao Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.