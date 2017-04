Inter-Napoli è il posticipo della 34esima giornata di Serie A. Le due formazioni sono ancora in lotta per l'accesso alle competizioni europee, ma se il Napoli non ha ancora smesso di sperare nel secondo posto e nell'accesso diretto alla Champions League, il club nerazzurro cerca punti per rientrare fino all'ultimo in Europa League.



L’Inter ha vinto una delle ultime otto sfide in Serie A contro il Napoli, con 3 pareggi e 4 sconfitte e ha subito almeno due gol a partita in sei di queste gare. I nerazzurri hanno però perso soltanto una delle ultime 13 partite casalinghe di Serie A contro il Napoli. che a San Siro non vince dal 2011. Mai il Napoli era arrivato a quota 71 punti dopo 33 giornate in Serie A. A questo record si aggiunge quello delle reti fatte, già 77 che sono ben 11 in più della passata stagione.



Inter-Napoli è anche Icardi contro Mertens. L'argentino è a quota 16 gol segnati in casa ed è il secondo miglior marcatore casalingo del campionato (dietro a Dzeko). Il belga è invece il miglior finalizzatore in gare esterne con 13 gol.