Dopo la sosta forzata a causa della terribile tragedia che ha colpito la Fiorentina con la morte del capitano Davide Astori e dopo la settimana europea tra Champions ed Europa League, è tornata in campo a partire da venerdì la Serie A, con il programma della 28esima giornata. Programma che si chiude questa sera, con il big match in scena allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, il posticipo di lusso tra l'Inter di Luciano Spalletti e il Napoli di Maurizio Sarri: all'andata al San Paolo finì 0-0, in una sfida tra le prime due della classe, ma molte cose sono cambiate da allora. I nerazzurri sono infatti precipitati al quinto posto della classifica e hanno assoluto bisogno dei tre punti, per non perdere il treno Champions, dopo le sole due vittorie nelle ultime undici partite disputate. I partenopei dal canto loro hanno virtualmente perso il primo posto della classifica, dopo la brutta sconfitta patita settimana scorsa in casa contro la Roma (primo ko nelle ultime tredici gare), e non possono sbagliare ancora se non vogliono vedere scappare la Juventus (che deve recuperare comunque la partita dell'Allianz Stadium contro l'Atalanta). Minuto di silenzio in memoria di Astori prima dell'inizio del match.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L’Inter ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie A con il Napoli (4N, 5P), e non ha segnato alcun gol nelle ultime tre. I nerazzurri hanno però segnato due o più gol in 11 degli ultimi 14 match casalinghi contro i partenopei in campionato, rimanendo a secco negli altri tre. La squadra di Luciano Spalletti è imbattuta a San Siro da cinque gare di campionato: tre pareggi seguiti dai successi contro Bologna e Benevento. La sconfitta contro la Roma (la n° 700 per i partenopei in Serie A) ha interrotto la striscia di 10 successi consecutivi del Napoli in campionato. Il Napoli non perde da 26 trasferte di Serie A (record nella storia del club) e non ha subito alcun gol nelle ultime quattro: solo nel 2015 è arrivato a cinque gare esterne di fila con la porta inviolata nel massimo campionato. La squadra di Maurizio Sarri ha effettuato 7.2 tiri nello specchio a partita in questa Serie A: nei cinque maggiori campionati europei solo Real Madrid, Manchester City e Barcellona hanno registrato finora una media migliore. L’Inter è la squadra che ha subito meno reti nella prima mezz’ora di gioco (tre), mentre nello stesso intervallo sono arrivati il 58% dei gol subiti dal Napoli – la più alta percentuale in Serie A in questa stagione.



Inter (4-2-3-1): Handanovic; Joao Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.