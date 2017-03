Al di là degli aspetti legati al campo, l'Inter insegue un altro obiettivo, ed è quello legato alle presenze degli spettatori. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.



"Obiettivo 900 mila. E' la quota totale di spettatori con cui l'Inter vorrebbe chiudere il campionato. Si tratterebbe di un risultato straordinario, considerando il momento storico e, soprattutto, in controtendenza rispetto al trend generale del nostro calcio, che registra perdite di pubblico più o meno diffuse. Il club nerazzurro è già in testa nella speciale classifica della media spettatori annuali. Dopo 14 turni casalinghi, San Siro ha avuto in media 44.604 seggiolini occupati. Sì, è vero rispetto al dato dello scorso torneo sono circa un migliaio in meno, ma si tratta di cifre parziali e inoltre all'appello mancano il derby e lo scontro diretto con il Napoli. Insomma, i numeri finali saranno certamente migliori. Semmai, dovrà essere quantificata la crescita".



"Raggiungere davvero quota 900 mila vorrebbe dire chiudere il torneo con una media di 47.368 spettatoli, quasi 2 mila in più rispetto all'anno passato e quasi 3 mila rispetto al dato parziale di questa stagione. Finora, considerando gli abbonamenti e i singoli biglietti venduti, l'Inter ha registrato 624.460 presenze. Ne mancherebbero 275.540. Non poche, ma nemmeno tantissime. La media per le ultime 5 gare casalinghe dovrebbe essere di 55.108, ma il derby e la sfida con il Napoli possono essere dei match da tutto esaurito e, quindi, in grado di compensare quello che mancherà nelle altre tre gare, ossia con Sampdoria, Sassuolo e Udinese".