L’Inter ha trovato in Cancelo un ottimo terzino destro su cui investire per il futuro ma secondo quanto scrive Superdeporte, il club nerazzurro riflette su quelle che sono le modalità di riscatto e vorrebbe chiedere al Valencia di sedersi a tavolino per rivedere alcuni accordi. Se è vero che difficilmente si potrà scendere dal prezzo pattuito per il riscatto (35 milioni di euro), è però ipotizzabile che la società di corso Vittorio Emanuele cercherà - per questioni di bilancio - di rateizzare l’acquisto.