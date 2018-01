Prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro più tre di bonus: è questa la formula su cui Inter e Barcellona hanno trovato l'accordo per il passaggio di Rafinha in nerazzurro. Mundo Deportivo, quotidiano catalano, riporta che il diritto diventerebbe obbligo in caso di qualificazione di Icardi e compagni alla prossima Champions League, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com non c'è nessuna clausola per cui sia previsto l'obbligo di riscatto.