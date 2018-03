In casa Inter non si pensa al derby o almeno non ancora. Luciano Spalletti vuole massima concentrazione in vista della sfida contro il Verona e per questo motivo non sono previste sorprese nella formazione, che dovrebbe essere la stessa vista a Genova contro la Sampdoria. A centrocampo, dunque, ci sarà ancora spazio per Marcelo Brozovic, che nonostante la diffida avrà una maglia da titolare. Discorso valido anche in difesa per D'Ambrosio.