Le difficoltà dell'Inter in trasferta sono innegabili, ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno e spiega come ogni singolo gol segnato fuori casa dalla squadra di Pioli, pesi come un macigno.



"I gol dell’Inter in trasferta sono i più “pesanti” della Serie A. In tutto il campionato infatti non c’è un’altra formazione che faccia fruttare così tanto le reti segnate lontano dalle mura amiche e basta dare un’occhiata alle statistiche per capire quanta concretezza la squadra di Pioli ha acquisito nel momento in cui ha capito le sue difficoltà in fase offensiva. A livello di punti conquistati in trasferta tra le prime 8 formazioni in classifica, Icardi e compagni sono quelli che ne hanno finora ottenuti di meno. Complice un inizio non brillante sotto la gestione de Boer (ko contro Chievo, Roma, Atalanta e Sampdoria, affermazioni contro Pescara ed Empoli) e di un cammino migliore ma non perfetto durante la gestione Pioli (4 successi, 1 pari e 2 ko), in totale i punti nerazzurri lontani dal Meazza sono 19 e l’Inter per metterli assieme ha avuto bisogno “solo” di 13 reti. Ogni gol infatti ha portato in media 1,46 punti: nessuno in Serie A ha fatto meglio. Qualche esempio assortito: la Juventus capolista ha totalizzato 24 punti lontano dallo Stadium grazie a 19 reti (1,26 punti a gol), la Roma 23 punti con 21 gol (1,09), mentre il Napoli ha una media più bassa (0,8) perché ha segnato moltissimo (30 centri, 7 a Bologna) per conquistare 24 punti..."