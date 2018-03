Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, è stato denunciato per favoreggiamento: l'ex-nerazzurro e oggi ambasciatore degli Inter club nel mondo è stato coinvolto in un'inchiesta della Procura di Piacenza su traffico e consumo di cocaina coordinata dal sostituto procuratore Matteo Centini, che in mattinata ha portato ad otto arresti e quattro denunce, fra le quali appunto quella di Berti, che vive da ormai una ventina d'anni a Piacenza (è originario di Salsomaggiore Terme).



RUOLO MARGINALE - Il ruolo di Berti nell'inchiesta sarebbe marginale: in pratica gli verrebbe contestata la scarsa collaborazione nel corso delle indagini, ma è escluso il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti. Gli otto arrestati sono in parte piacentini, in parte stranieri e in parte altri italiani residenti in altre città.