Il pareggio di ieri tra Empoli e Pescara offre ulteriori motivazioni al Crotone del tecnico Nicola, che in vista della sfida contro l’Inter sembra intenzionato a schierare una formazione molto simile a quella vista la scorsa settimana sul campo del Chievo Verona.



"Niente stravolgimenti e nessuna alchimia tattica. Il Crotone affronta l’Inter in uno stadio quasi esaurito e non si discosta molto da quello che sette giorni fa ha vinto in casa del Chievo. Confermato in blocco il pacchetto difensivo con Martella ancora preferito a Mesbah sulla fascia sinistra, c’è un solo dubbio che Nicola si porterà fino al fischio iniziale, ovvero chi contrapporre alla mediana nerazzurra, se Capezzi o Barberis con quest’ultimo che appare leggermente in vantaggio. Spesso Nicola ha alternato i due interni di centrocampo facendo una sorta di staffetta ma probabilmente questa volta in mezzo cerca più qualità che dinamismo. Confermatissimo dunque il 4-4-2 rossoblù che spesso però, come ama affermare il suo allenatore, si trasforma in un originale 4-2-2-2 con i due esterni di centrocampo che provano a giocare tra le linee con duplice funzione: creare una nuova linea frangiflutti (con Rohdén e Stoian) in fase di non possesso e aprire le fasce per gli esterni bassi quando il Crotone è in fase propositiva tanto da permettere a Rosi e a Martella qualche incursione in attacco. Ma in tanti prefigurano una partita spettacolare e combattuta".