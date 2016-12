Felipe Melo al Flamengo? No. Queste le parole a Fox Sports del presidente del club rubronegro, Eduardo Bandeira de Mello riguardo il centrocampista dell'Inter e un suo possibile arrivo: "Negli scorsi mesi abbiamo avuto dei contatti con il suo agente e suo padre ma abbiamo capito che non esistono le condizioni necessarie per far sì che Felipe venga da noi. So che a lui sono interessati anche molti altri club e che probabilmente possono permettersi un investimento economico di tale portata a differenza nostra". In pole c'è il Palmeiras.