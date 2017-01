L'Inter non porterà in Italia a gennaio Roger Martinez. L'attaccante colombiano del Jiangsu Suning resterà in Cina almeno fino al termine della stagione. Il club nerazzurro non può tesserarlo in virtù del suo status da extracomunitario e non è stato trovato un club di Serie A disposto a tesserarlo fino a fine stagione. Suning ha infatti preferito trattenere Martinez in Cina tanto da dargli per questa stagione la maglia numero 9. Il trasferimento in Italia è solo rimandato, magari a giugno e proprio nell'Inter.