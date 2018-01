Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo, non vestirà la maglia dell'Inter. Queste le parole del suo procuratore Branislav Jasurek a fcinternews.it: "Non c’è alcun accordo tra il mio assistito e l’Inter o altri club. Stanko è totalmente concentrato sul suo lavoro al Celta Vigo. Tra poco inizieremo a parlare con la società per il rinnovo del contratto. Siamo felici dell’interesse di tanti club nei suoi confronti, ma allo stesso tempo Lobotka molto contento di giocare per il Celta. Adesso non si muove, resta in Spagna"