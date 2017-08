Niente addio, nessuna cessione dell'ultima minuto. L'Inter ha deciso, Marcelo Brozovic resterà in nerazzurro anche dopo il 31 agosto, quando terminerà una delle finestre di calciomercato più intense, esaltanti, quasi epiche, degli ultimi dieci anni. Epic, il centrocampista croato, non lo è da tempo, ma l'Inter e Spalletti hanno deciso di dargli un'altra chance, hanno scelto di puntare su di lui in vista di una stagione che necessariamente dovrà essere diversa dalle ultime due. Brozovic, che ha giocato dal 1' la prima partita di campionato contro la Fiorentina, è una risorsa, ma non è un titolare indiscusso, non è uno di quei giocatori insostituibili per l'ex guida della Roma, non a caso all'Olimpico, nella seconda giornata, è rimasto seduto in panchina per tutti i novanta minuti. Insomma, gli è stata data una nuova occasione, toccherà a lui dimostrare di essere continuo.



ZERO OFFERTE - L'Inter si aspetta molto da Brozovic, dopo aver cercato di piazzarlo sul mercato per buona parte dell'estate. Sabatini e Ausilio erano disposti ad accettare offerte inferiori ai 50 milioni della clausola (valida solo per l'estero), si sarebbero seduti intorno a un tavolo per cifre superiori ai 30 milioni, i fatti però non hanno portato proposte concrete. Chi ha cercato Brozovic l'ha fatto in prestito o con tentativi non in linea con le richieste dell'Inter. Una conferma quasi 'obbligata', toccherà al croato dimostrare di essere da Inter.