Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 dicembre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



ricevuta dal Procuratore Federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta il 22 dicembre 2016, alle ore 13.48), in merito alla presunta condotta violenta, non vista dall’arbitro, tenuta al 41° circa del primo tempo dal calciatore Danilo D’Ambrosio (Soc. Internazionale), nei confronti del calciatore Senad Lulic (Soc. Lazio);



acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;



considerato che dalla visione delle immagini televisive si percepisce una manata inferta, in fase di giuoco, dal calciatore D’Ambrosio ai danni del suo avversario, che non risulta costituire condotta deliberatamente violenta, bensì al più condotta gravemente antisportiva, e quindi in quanto tale condotta comunque non sanzionabile ai sensi dell’art. 35.1.3 CGS,



P.Q.M.



delibera di non sanzionare il calciatore Danilo D’Ambrosio (Soc. Internazionale).