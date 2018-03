Non è ancora ufficiale ma ormai manca poco: quasi sicuramente l'Inter svolgerà il ritiro estivo in Pinetina. Gli incontri commerciali per l'eventuale rinnovo dell'accordo con Brunico non hanno portato i frutti sperati e così la società di corso Vittorio Emanuele ha deciso di rimanere ad Appiano Gentile, assecondando anche le richieste di Luciano Spalletti, che aveva chiesto di non spostarsi.