Niente Russia per Andrea Ranocchia. Lo Zenit San Pietroburgo nei giorni scorsi ha preso contatti con l'entourage del difensore classe 1988, ha valutato la possibilità di portarlo nella Russian Premier League ma poi ha scelto di virare su un altro obiettivo. Manca ancora l'ufficialità ma di fatto il club russo finanziato dal colosso Gazprom è chiusa la trattativa con Branislav Ivanovic, serbo classe 1988, mai entrato nelle grazie di Conte. Per l'ex obiettivo della Juventus, che valutava il suo ingaggio per l'estate dopo la scadenza del suo contratto con il Chelsea, firmerà fino al giugno 2019, con ingaggio da 5 milioni di euro a stagione.



C'E' LA PREMIER - Esclusa la pista russa, per Andrea Ranocchia resta possibile il trasferimento in Inghilterra. Dopo il no all'Hull City, attualmente il club in pole position è lo Swansea. Southampton e Tottenham, al momento, non sono andati oltre un sondaggio. In Italia piace al Bologna, che però non può permettersi il suo ingaggio, 2,4 milioni di euro netti a stagione.