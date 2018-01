Sì alle cessioni, non all'addio dei talenti su cui si punta per il futuro. Al massimo, un arrivederci tra l'Inter e Zinho Vanheusden, difensore classe '99 su cui si punta fermamente per il futuro. Ritenuto un talento purissimo, tra i migliori del settore giovanile nerazzurro, Vanheusden doveva essere il quarto centrale per Spalletti, una scelta presa in ritiro e portata avanti fino alla rottura del crociato sul più bello, a settembre. Adesso l'Inter ha voluto andare sul sicuro puntando sull'esperienza di Lisandro Lopez per completare la difesa, ma il percorso di Zinho è segnato.



LA STRATEGIA - Più di un club di Premier League - Liverpool in testa - si è mosso per prenderlo, l'Inter avrebbe potuto fare plusvalenza ma ha altre idee. Innanzitutto rinnovare il contratto del difensore belga, a scadenza nel giugno 2019 e dunque da ritoccare; poi, prestarlo per 6 mesi così da fare esperienza da protagonista. Un'ipotesi di queste ore porta allo Standard Liegi, club che ha formato Vanheusden e dove potrebbe subito trovarsi a suo agio. Avanti tutta per questa soluzione, arrivederci senza plusvalenza ma con garanzia sul futuro. Zinho e l'Inter, ancora insieme...