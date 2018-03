Discorso accennato e poi messo da parte nel periodo di crisi. Tra l'Inter e Spalletti c'è la volontà di continuare insieme e come spiega il Corriere dello Sport, il quarto posto renderebbe automatico anche il rinnovo di contratto.



“l discorso prolungamento era stato accennato quando le cose andavano bene, ovvero fino a dicembre scorso, più a forma di battuta che attraverso una trattativa vera e propria. Le parti non si sono mai messe attorno a un tavolo per parlarne perché prima è arrivata la crisi e poi il mercato di gennaio che non ha portato una ventata di serenità visti gli obiettivi non raggiunti e le tensioni evidenziate anche dal tecnico in conferenza stampa. Ora però il clima è di nuovo tranquillo e, se i risultati saranno gli stessi delle ultime settimane (7 punti in 3 gare con la porta di Handanovic inviolata da 301’), il filo verrà riannodato. Magari non immediatamente, ma se il derby andrà come alla Pinetina sperano e se il quarto posto sarà blindato… Trovare un’intesa non dovrebbe essere complicato sotto il profilo economico perché Spalletti, che è già il secondo allenatore più pagato della A, non ne farà una questione solo di soldi. Lui vuole vincere lo scudetto, impresa che finora non gli è riuscita in Italia, e le garanzie alle quali aspira sono soprattutto tecniche. Secondo lui servono giocatori per colmare il gap con Juventus e Napoli perché il lavoro sul campo da solo non basta. Lo ha fatto chiaramente capire dopo lo 0-0 a San Siro con la formazione di Sarri e ribadirà il concetto anche se gli acquisti di De Vrij e Asamoah lo soddisfano, mentre Lautaro Martinez vuole scoprirlo sul campo”.