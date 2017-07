Mentre l'accordo tra la Sampdoria e l'Inter per Patrik Schick sembra essere ormai cosa fatta, sulla base di quanto pattuito a suo tempo con la Juventus, manca ancora un particolare altrettanto importante per la definitiva fumata bianca. Si tratta dell'intesa con il centravanti ceco, che non sarebbe ancora stato trovata al momento.



Secondo Sky Sport oggi la dirigenza nerazzurra non ha avuto modo di incontrare l'entourage di Schick, nonostante alcuni rumors raccontassero di un Inter pronta ad offrire all'attaccante blucerchiato un quinquennale a due milioni di euro. Il mancato summit tra i procuratori di Schick e il club di Suning, quindi, avrebbe per il momento rallentato la trattativa. Va detto anche che il numero 14 blucerchiato sembra intenzionato a prendere qualche giorno di riflessione, per valutare al meglio il suo futuro. L'intenzione dell'ex calciatore dello Sparta Praga sarebbe quella di soppesare anche le proposte estere a firma Paris Saint Germain e Borussia Dortmund, gli altri due club in corsa per il talentuoso classe 1996.