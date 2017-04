L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la sfida di ieri sera tra Inter e sampdoria e spiega come i nerazzurri stiano attraversando un preoccupante periodo di flessione.



"Dopo 21 anni i blucerchiati hanno sbancato il Meazza grazie alla rete di Schick e al rigore trasformato da Quagliarella quando Icardi e compagni stavano già da un po’ provando il tutto per tutto con il 4-2-4. I nerazzurri sono usciti tra i fischi meritati del loro pubblico e hanno confermato, dopo il pari contro il Torino, di pagare una flessione che neppure la sosta è riuscito a cancellare. Stavolta non hanno convinto neppure le scelte di Pioli, al secondo ko negli ultimi 3 match interni: tradito dalle scelte iniziali (Banega e Brozovic), ma anche dalle sostituzioni (male Kondogbia e Joao Mario), il tecnico di Parma deve ritrovare in fretta la sua squadra anche se per l’Europa che conta ormai è tardi. Per Giampaolo, che all’andata aveva giustiziato de Boer, invece, il miglior regalo possibile nella settimana in cui verrà ufficializzato il rinnovo fino al 2020, un premio meritato per un lavoro eccellente".