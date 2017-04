L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Stefano Pioli e spiega come, nonostante alcuni dubbi, non sia ancora giunta l'ora dei processi per il tecnico emiliano.



"Stefano Pioli vuole fare tutto il possibile per tenersi stretta l’Inter nonostante i 2 punti conquistati nelle ultime 4 giornate abbiano reso meno salda la sua panchina e assai più nebuloso il suo futuro. Questo è il momento più delicato da quando è arrivato all’Inter perché, se durante la grande rincorsa che aveva portato i nerazzurri a conquistare 38 punti nelle prime 17 gare di Serie A della sua gestione il tecnico di Parma aveva dato una spinta decisiva alla squadra, contro Sampdoria, Crotone e Milan, certe sue scelte non hanno convinto. Il tempo dei processi, però, arriverà tra poco più di un mese, a campionato finito".