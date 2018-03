L'addio di Walter Sabatini non comporterà scossoni in casa Inter, almeno non nel breve termine. Questo è quanto si apprende da alcune indiscrezioni trapelate, secondo cui il club di corso Vittorio Emanuele non è intenzionato a cercare un sostituto del dirigente umbro. Il potere centrale tornerà dunque nelle mani di Piero Ausilio, che dopo il periodo di convivenza con Sabatini, gestirà nuovamente in autonomia il mercato dell'Inter.