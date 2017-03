Non solo il reparto offensivo, ma anche quello difensivo. L'Inter per la prossima stagione è alla ricerca di due difensori centrali di livello e, per questo motivo, non molla Kostas Manolas. Il difensore della Roma, sotto contratto con il cub giallorosso sino al 2019, è il primo nome sulla lista della spesa nerazzurra e, nonostante le parole del greco di ieri che ha sviato sul futuro, i contatti proseguono.