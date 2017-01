L'Inter guarda già al futuro, ad una prossima stagione che, grazie all'enorme potenziale economico del gruppo Suning, sarà nelle intenzioni quella del grande rilancio. Tanti obiettivi di mercato già messi nel mirino dal ds Piero Ausilio e un input molto chiaro: dovrà essere una squadra di forte impronta italiana, una drastica inversione di tendenza rispetto al passato. Dopo il colpo Gagliardini, i migliori prodotti del nostro calcio, da Perin ad Acerbi, passando per i '99 dell'Atalanta Bastoni e Melegoni e finendo con i vari Verratti, Bernardeschi e Berardi, sono tutti obiettivi potenziali del club nerazzurro.



SE PARTE PERISIC... - Ma c'è un nuovo nome che sta solleticando le fantasie della dirigenza dell'Inter ed è quello di Federico Chiesa, figlio d'arte e talento classe '97 che la Fiorentina ha visto sbocciare nel corso di questa stagione sotto la guida di Sousa e che, dopo l'ottima prestazione contro la Juventus e il primo gol in Serie A contro il Chievo, ha fornito un'altra prova di grande spessore in Coppa Italia, al San Paolo, contro il Napoli. Corsa, quantità e qualità per il figlio dell'ex attaccante viola Enrico, che sta stupendo tutti per la personalità esibita in ogni occasione, anche sui palcoscenici più importanti e per il quale la Fiorentina, così come per Bernardeschi, vorrebbe prospettare un futuro da punti di riferimento del club gigliato. Pochi giorni fa è arrivato anche il prolungamento di contratto fino a giugno 2021 e il suo valore di mercato ha già subito un'impennata e non è inferiore ai 20 milioni di euro. Una cifra che non spaventa l'Inter targata Suning che, in caso di partenza di Perisic a fine stagione in direzione Premier, a maggior ragione accelererebbe per l'acquisto di un nuovo esterno offensivo col nome di Chiesa in prima fila.