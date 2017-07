L'Inter si appresta ad annunciare l'acquisto di Borja Valero dalla Fiorentina. L'affare è ormai definito, il giocatore si è esposto nei giorni scorsi e, ora, si prepara a vestire di nerazzurro. Nei prossimi giorni è atteso l'annuncio dell'ufficialità, ma l'Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi allo spagnolo e per il centrocampo ha in programma un altro colpo top.Suning ha infatti stanziato un nuovo budget per un colpo da completare nel reparto di centrocampo. Un rinforzo di livello che possa affiancarsi a Valero e Gagliardini e dare sostanza e profondità all'azione. Un incursore col vizio del gol, un dato che è mancato molto all'Inter in questa stagione. Un colpo da 60 milioni di euro massimi, perchè è questo il budget che Suning ha affidato al duo Sabatini-Ausilio per completare il reparto.Non è un segreto che Walter Sabatini stia lavorando ormai da tempo su. Il centrocampista belga della Roma è considerato uno dei migliori dell'intera Serie A, in grado di spostare gli equilibri, ma trattare con la Roma è tutt'altro che semplice, complice anche un rinnovo di contratto già proposto al giocatore. E allora iniziano a prendere corpo delle alternative e oltre alla suggestione, dell'RB Lipsia e già ad un passo dal Liverpool, Sabatini sta valutando la possibilità di riportare in Italia. Per caratteristiche è il centrocampista che più assomiglia a Nainggolan. Il Bayern non vuole privarsene ma il budget di Suning può convincere anche il club bavarese.Borja Valero sistemerà il centrocampo nell'immediato, per il colpo top c'è ancora tempo.