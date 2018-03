Non solo Lautaro Martinez. Dopo aver praticamente chiuso per l'arrivo dell'argentino dal Racing Avellaneda, l'Inter continua a lavorare per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. L'ultimo nome è quello di Marcel Sabitzer, jolly offensivo classe 1994 in forza all'RB Lipsia. Un profilo giovane con esperienza in campo internazionale sul quale il club di Corso Vittorio Emanuele potrebbe decidere di puntare a partire da luglio.



REBUS ATTACCO - Al momento l'unica certezza nel reparto avanzato nerazzurro stagione 2017/2018 si chiama Lautaro Martinez. Sì, perché il futuro di Mauro Icardi ed Eder continua a essere in bilico. Il capitano e il club nerazzurro trattano il rinnovo e al momento non è certo che le due parti riescano a trovare un accordo che possa accontentare tutti; inoltre la clausola rescissoria di 110 milioni potrebbe favorire l'inserimento nella trattativa di top club europei, che potrebbero assicurarsi le prestazioni dell'argentino presentando un'offerta al calciatore senza dover convincere il club nerazzurro. Situazione diametralmente opposta per Eder, che dopo il prolungamento del contratto dello scorso novembre e i 'no' nell'ultima finestra di gennaio potrebbe lasciare Milano a fine stagione. Gli estimatori non mancano anche se la valutazione del cartellino da parte del club di Corso Vittorio Emanuele, che vorrebbe realizzare una plusvalenza con la sua cessione, e l'ingaggio del calciatore, vicino ai 6 milioni di euro netti a stagione, rappresentano due ostacoli non di poco conto. In caso di permanenza di Icardi, Eder diventerebbe la terza scelta e potrebbe decidere di cambiare aria e tentare una nuova avventura.



EMISSARI - Il club nerazzurro continua a monitorare il mercato internazionale. Secondo quanto ha rivelato il quotidiano tedesco Bild, in occasione della sfida tra Lipsia e Bayern Monaco dello scorso 18 marzo, terminata con il successo dei padroni di casa per 2-1, l'emissario nerazzurro Ivone De Franceschi era presente alla Red Bull Arena per visionare da vicino Marcel Sabitzer. Il calciatore austriaco, in campo per tutti i 180 minuti nella doppia sfida di Europa League tra i tedeschi e il Napoli, è ritenuto un profilo ideale per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti: nato e cresciuto nel ruolo di esterno di destra, viene utilizzato da Hasenhuttl come trequartista e centravanti di movimento. Sabitzer piace all'Inter, anche se la valutazione del calciatore, in scadenza a giugno 2021, resta alta: l'austriaco non lascerà Lipsia per meno di 30 milioni. La volontà del 24enne potrebbe però far abbassare le pretese del club, con lo stesso Sabitzer che potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura e spingere per la cessione al club nerazzurro.