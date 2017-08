Non solo Murillo, gli intermediari del Valencia, presenti a Milano, sono alla ricerca di un centrocampista ed hanno individuato in Geoffrey Kondogbia il giusto rinforzo da regalare al tecnico Marcelino. Proprio il centrocampo è il reparto maggiormente affollato all’Inter, che in mezzo al campo prevede l’utilizzo di due soli uomini, dato che Spalletti - come noto - si affiderà al 4-2-3-1, che prevede appunto due elementi davanti alla difesa e un trequartista in grado di interpretare le due fasi di gioco.



L'IDEA DEL VALENCIA - Il fresco arrivo di Vecino aumenta ancor di più la concorrenza. L’uruguaiano si aggiunge a Borja Valero, Gagliardini, Brozovic, Kondogbia, Medel e Joao Mario. Ecco perché il Valencia valuta con attenzione le dinamiche di casa Inter, convinto di poter strappare a condizioni favorevoli il calciatore ai nerazzurri.



GLI SPAGNOLI CHIEDONO IL PRESTITO - Un contatto concreto tra le parti non è ancora avvenuto, ma il Valencia, mediante l’entourage di Kondogbia, ha già fatto pervenire le proprie intenzioni nella sede nerazzurra. L’idea degli spagnoli è quella di chiedere l’ex Monaco in prestito con diritto di riscatto, una soluzione che almeno al momento non riscalda moltissimo l’Inter, che ovviamente spinge almeno per un prestito con obbligo. Nelle prossime ore verrà approfondito l’argomento.



L'ALTERNATIVA - Intanto il Valencia riflette su quello che potrebbe essere il piano B, che nascerebbe sempre in Italia, ma questa volta a Torino. Gli spagnoli, infatti, stanno raccogliendo anche informazioni su Mario Lemina, centrocampista classe ’93 della Juventus. Ma anche bianconeri non vogliono sentir parlare di prestito con diritto, ammesso che questo diritto non diventi obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali, che spesso si fissano con un numero preciso di presenze.