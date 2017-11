Non verranno fatte spese pazze, a gennaio. L'Inter, che si gode il secondo posto in classifica, solitario, dopo la vittoria sul campo del Verona, farà qualcosa a gennaio per allungare la rosa di Luciano Spalletti e mettere a disposizione del tecnico nerazzurro giocatori pronti e utili alla causa, in grado di far respirare chi fino a questo momento ha trascinato la squadra. Per questo motivo, come scrive Tuttosport, si seguono 3 giocatori facilmente raggiungibili, 3 colpi possibili senza alcun tipo di esborso economico, almeno per quanto riguarda il cartellino.



CENTROCAMPO E DIFESA - Se l'attacco resterà affidato a Mauro Icardi, con Eder come alternativa, a centrocampo due sono i nomi segnati sul taccuino del direttore sportivo Ausilio: Ramires (ora al Jiangsu e di proprietà Suning) e Javier Pastore. Se per il primo non ci sono problemi, visto che la proprietà è la stessa; per il secondo, col PSG, si parla di uno scambio con Joao Mario, pronto a volare a Parigi. L'argentino, pupillo di Sabatini, è perfetto per il 4-2-3-1 nerazzurro. Infine, un colpo in difesa, visto che al momento i centrali sono solamente 3 (Ranocchia e i titolari Skriniar e Miranda): seguito in estate, Eliaquim Mangala, fuori dai piani di Guardiola al Manchester City, può arrivare in prestito.