Il futuro di Ivan Perisic è ancora all'Inter. Il club nerazzurro non ha intenzione di liberare con sconti il centrocampista croato che piace tantissimo al Manchester United e non solo. I Red Devils hanno più volte presentato un'offerta per lui, ma hanno sempre ricevuto il no di Suning che ha ritenuto troppo basse le proposte degli uomini di Josè Mourinho.



ALTRA OFFERTA - Nel corso della serata di oggi, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Manchester United ha provato un nuovo affondo per Perisic con l'Inter. I Red Devils hanno presentato una proposta complessiva da 45 milioni di euro più bonus. Una proposta decisamente al rialzo rispetto alle precedenti ricevute dall'Inter.



ALTRO NO - Una proposta al rialzo, ma non sufficiente, perchè da parte di Suning è arrivato un altro no all'offerta per Perisic. Il diktat imposto dalla proprietà cinese ai suoi uomini mercato è quella di rifiutare qualsiasi offerta inferiore ai 50 milioni di euro per il croato. Il margine fra la richiesta e l'offerta è minimo, ma l'Inter, per ora fa muro con il Manchester United e con il giocatore.