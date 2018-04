Come riportato da fcinternews, nel corso di un meeting in Cina oggi Suning ha ufficializzato il nuovo accordo con il brand Beko, celebre azienda turca leader nel settore da sempre coinvolta nel mondo dello sport, come testimonia la ricca sponsorizzazione da 20 milioni a stagione siglata con il Barcellona. Suning e Beko hanno trovato l'accordo per la vendita di prodotti rigorosamente col marchio Inter in Cina, oltre a varie operazioni di marketing e pubblicità.