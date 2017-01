Nuove sirene inglesi per Ivan Perisic. Secondo la Gazzetta dello Sport, sulle tracce del nazionale croato (28 anni il 2 febbraio) ci sono Chelsea, Liverpool e Manchester United. L'Inter lo prese dal Wolfsburg per 16 milioni di euro, oggi il suo cartellino vale più del doppio: almeno 35-40 milioni.



SANCHEZ O AGUERO - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ufficialmente Perisic è incedibile, ma la potenziale plusvalenza potrebbe fare gola in vista del prossimo mercato estivo, con i nerazzurri che là davanti hanno già messo gli occhi su Bernardeschi (Fiorentina), Alexis Sanchez (Arsenal) e Sergio Aguero (Manchester City).



RANOCCHIA IN RUSSIA? - Questi ultimi due attaccanti sono anche nel mirino della Juventus secondo Tuttosport, che dà l'Inter interessata al portiere Leno e al terzino Wendell del Bayer Leverkusen.

In uscita c'è Ranocchia: ieri il suo agente era a Londra, dove c'è stato un contatto con emissari dello Zenit San Pietroburgo.