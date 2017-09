Un ritorno di fiamma, un giocatore seguito, trattato, ma svanito per ragioni economiche. Lucas Moura e l'Inter si piacciono da tempo, si sono corteggiati, si sono scambiati messaggi per buona parte dell'estate, ma il terzo incomodo, il Paris Saint-Germain, ha bloccato tutto. Questione di soldi, quelli che il club della capitale francese voleva per lasciar partire il brasiliano, questione di scelte, quelle di Suning, che dopo gli acquisti di Skriniar, Borja Valero, Dalbert e Vecino ha deciso di chiudere i rubinetti. "Pagare moneta vedere cammello" è stata la posizione dello sceicco, che non ha cambiato idea nemmeno negli ultimi giorni di mercato, quelli nei quali è più facile fare affari.



SCENARIO POSSIBILE - Niente Lucas Moura, dentro il (molto) meno caro Karamoh, numericamente l'Inter ha trovato il rinforzo che cercava, ma è chiaro che con l'ex San Paolo in rosa sarebbe stata un'altra cosa. Motivo per il quale, secondo quanto appreso da Calciomercato.com a gennaio ci sarà un nuovo tentativo. Ausilio e Sabatini monitorano la situazione, che potrebbe avere risvolti positivi. Il brasiliano è in scadenza nel 2019 e non è una prima scelta di Emery che, complice qualche infortunio di troppo e una concorrenza spietata, l'ha impiegato solo 12', nella sfida di Ligue 1 contro il Metz. Con il nuovo anno Lucas Moura potrebbe chiedere di essere ceduto per abbracciare una nuova sfida, ma molto dipenderà dal Psg: se aprirà al prestito l'Inter è in prima fila.