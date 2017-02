Non c'è solo Ricardo Rodriguez fra gli obiettivi dell'Inter per rinforzare la fascia sinistra della prossima stagione. Il terzino svizzero del Wolfsburg è la prima scelta, ma il club nerazzurro, secondo Tuttosport, sta monitorando anche altre piste proprio in Germania. Il sogno Alaba è irraggiungibile, meno quello di Wendell del Bayer Leverkesun. 23 anni, Wendell è a Leverkusen dall'estate 2014, era finito nel mirino di Real Madrid e Barcellona, ma il Bayer disse no. Dopo tre stagioni in Germania, però, la sua avventura potrebbe essere arrivata alla fine e l'Inter sta valutando l'affare.