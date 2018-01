Certi amori non finiscono, nonostante il momento non sembri essere dei migliori, almeno per il calciatore. Per l’Inter, invece, potrebbe essere proprio il momento migliore per tornare a parlarne, magari aggiornando le cifre rispetto all’anno corso. Perché i nerazzurri hanno fatto un nuovo sondaggio con il Sassuolo per Domenico Berardi, una chiacchierata tra le parti per capire se la base di partenza fosse ancora di 40 milioni e oltre.



LA FORMULA - La società di corso Vittorio Emanuele si è informata chiedendo ai neroverdi la possibilità di un’eventuale trattativa impostata in stile Inter-Atalanta per Gagliardini. Un prestito biennale per aggirare tutti i problemi che attualmente frenano gli investimenti dei nerazzurri. Berardi e la formula proposta potrebbero rappresentare quell’opportunità da cogliere sul mercato. Resta una pista molto complicata, ma l’Inter ci prova ancora.