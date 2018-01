Lisandro Lopez, Rafinha, Joao Mario, Eder, Sturridge, Ramires, William Carvalho: qualcuno è arrivato, qualcuno è vicino a partire, qualcun altro è sempre nel mirino. Non solo il mercato di gennaio, però, nella testa del duo dirigenziale dell'Inter, Sabatini-Ausilio, visto che si pensa anche alla prossima stagione. E un nome, come riporta Sky Sport, è entrato prepotentemente nella testa interista: Guillermo Varela.



MOU, UNITED E REAL - 24 anni, nato e cresciuto nel Penarol, è finito al Manchester United nel 2013, passando dalla squadra B del Real Madrid, tornando ai Red Devils, dai quali si è definitivamente slegato la scorsa estate per tornare alla casa made. Nel giro della nazionale allenata da Tabarez, cercato da Gremio e Atletico Mineiro, è ricercato dall'Inter pe la prossima stagione: valutazione di 6 milioni di euro e forte spinta dell'entourage che sponsorizza la soluzione nerazzurra.



SOSPESO IN BUNDES - Nel suo passato, tra una comparsata in maglia Merengue e qualche presenza con Mourinho, c'è stata anche la Bundesliga, precisamente Francoforte. Con l'Eintracht, nella stagione 2016/17, ha collezionato 10 presenze, riuscendo anche a venire punito per un tatuaggio non autorizzato. Questo è il passato, il presente si chiama Penarol, il futuro, forse, Inter, con di mezzo un Mondiale.