L’Inter apre una nuova Accademy in Belgio, terra di grandi talenti. A renderlo noto tramite Het Laatste Nieuwsè è Dirk Van Himbeeck, avvocato di Anversa, venuto in Italia per conoscere il progetto di sviluppo impostato dalla società di corso Vittorio Emanuele: «Il fatto che abbiano già puntato su quattro calciatori del nostro paese ( Senna Miangue, Xian Emmers, Zinho Vanheusden e Flor Van den Eynden, ndr) dimostra quanto l’Inter sia motivata nell’offrire ai giovani in Belgio i loro metodi di lavoro. L’Inter aveva già in mente di aprire un’Accademy in Europa, ne hanno diverse in Asia e Sud America, tramite queste scuole calcio intendono trasferire la propria filosofia.



Nella prima settimana di luglio ci sarà ad Anversa l’Inter Summer Camp e Dirk Van Himbeeck spiega: «Il club vuole mostrare le proprie potenzialità in merito alle attività didattiche, c’è una grande differenza con quanto già fanno sul territorio Real Madrid o Valencia, in quel caso tutto è nelle mani di un’organizzazione olandese, mentre l’Inter farà tutto da sé, spostando in Belgio i propri allenatori. Tutto questo per immergere i nostri giovani calciatori nella loro realtà calcistica e per fargli assimilare le loro metodologie».