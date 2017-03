L'Inter continua a lavorare con vista sul futuro. Non solo i grandi colpi in programmazione per l'estate, Piero Ausilio sta tenendo vigili i propri uomini dello scouting anche per individuare opportunità giovani e italiane da visionare per il futuro. L'anno scorso con questo concetto era stato bloccato Gianluca Caprari, preso dal Pescara dove è rimasto in prestito in attesa di definirne il percorso. Adesso, un osservato speciale è Daniele Verde, gioiello di proprietà della Roma decollato quest'anno in prestito ad Avellino.



LA STRATEGIA - Attaccante esterno di qualità e passo, Verde ha trovato continuità con la gestione Novellino: i suoi numeri adesso sono a livelli importanti, l'Inter è tra i tanti club che ne stanno monitorando i progressi, Atalanta e Sassuolo sono in fila. Bisognerà capire la posizione della Roma, visto che il contratto di Verde scadrà nel giugno 2018: rinnovo o cessione? Nel secondo caso, a prezzi interessanti, i nerazzurri si potrebbero attivare. Per adesso, Verde è stato seguito da vicino in più di un'occasione. Seguendo una strategia possibile di mercato che assomigli a quella della Juventus in questi anni (da Zaza a Gabbiadini), prenotare tanti giovani italiani da inserire in altre operazioni o tenere in rosa qualora dovessero maturare. La nuova Inter si costruisce anche così.