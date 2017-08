In caso di partenza di Patrik Schick, l’allenatore della Sampdoria- secondo il Secolo XIX - pretenderebbe una prima punta rodata e già esperta di Serie A: in cima alla lista c’era, passato all'Inter proprio dalla Sampdoria, ma dopo le belle risposte offerte in precampionatoè entusiasta di lui. Altri profili che garantiscano reti e rendimento non sono facili da trovare neppure mettendo mano al portafogli.