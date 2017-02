Secondo alcune indiscrezioni che giungono dall'estero, il mercato dell'Inter potrebbe riservare ancora qualche sorpresa. Tra i nomi in uscita c'è sempre quello di Ever Banega che continua a piacere in Cina, anche se finora in corso Vittorio Emanuele non sono arrivate offerte concrete. Ma qualcosa potrebbe cambiare grazie al Tianjin di Fabio Cannavaro, che potrebbe avanzare un'offensiva nelle prossime ore.