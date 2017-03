L'Inter prepara una grande offerta per Kevin Strootman. I dirigenti nerazzurri hanno già contattato l'entourage del 27enne centrocampista olandese, in scadenza di contratto nel 2018 con la Roma. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i cinesi di Suning hanno pronta una doppia offerta: non meno di 40-45 milioni di euro per il cartellino e un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus per il giocatore.



CASTING IN DIFESA - L'Inter sta cercando anche un difensore centrale. Tra gli obiettivi principali c'è il laziale Stefan de Vrij, che ha la stessa nazionalità, la stessa scadenza del contratto e lo stesso entourage di Strootman. Il 25enne scuola Feyenoord è da tempo un pallino del ds Ausilio, che valuta pure Konstas Manolas e Antonio Rudiger: quest'ultimo avrebbe addirittura superato il greco nelle preferenze nerazzurre. Il grande sogno resta un ex romanista: Marquinhos, ma sarà dura strapparlo al Paris Saint-Germain nonostante alcuni problemi contrattuali.



UN GIOVANE - L'Inter investirà almeno 150 milioni per rinforzare la squadra sul prossimo mercato estivo. Secondo Tuttosport, un decimo di questa cifra sarà investita su un giovane centrocampista: sul taccuino ci sono i nomi di Marco Benassi (Torino), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo) e Seko Fofana (Udinese).