L'Inter vuole tentare la Sampdoria. E da Milano, sponda nerazzurra, puntano a fare le cose in grande in vista del mercato di giugno. L'idea della dirigenza sembrerebbe essere quella di prelevare 'in blocco' l'attacco blucerchiato: con un profilo per il presente, ossia quello di Muriel, e uno per il futuro (Schick).



Secondo l'emittente genovese Primocanale, l'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto qualcosa come 50 milioni per acquistare entrambi i giocatori, con la possibilità di lasciare Schick a Genova ancora un anno per maturare. Un'offerta del genere rispetterebbe le clausole rescissorie dei due calciatori, e consentirebbe alla Samp di puntare ancora per un anno su Schick come titolare del reparto avanzato doriano.



INCEDIBILE - Il pensiero della Sampdoria, però, è chiaro e lineare. Schick è incedibile. Lo ha esplicitato Ferrero nel post partita di Inter-Samp, lo ha ribadito Osti e poi il ds Pradè ("Al 99% rimane con noi"). E in questa direzione vanno anche le prossime mosse di Corte Lambruschini.



La dirigenza doriana è infatti pronta ad incontrare nei prossimi giorni l'entourage del giocatore. L'idea - che pare essere condivisa dallo stesso Pavel Paska, procuratore di Schick - è quella di adeguare il suo contratto con un corposo aumento sia dello stipendio (al momento di circa 300mila euro a stagione) che della clausola. La dirigenza doriana vuole alzarla sino a 40 milioni, così da cautelarsi da ogni possibile offerta. Soprattutto quelle provenienti da Milano.