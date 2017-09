Prenderà il via oggi, alle 13.30 italiane, il Cda dell'Inter. Una riunione importante, a cui i vertici cinesi - Steven Zhang escluso - e il presidente Erick Thohir prenderanno parte in videoconferenza, durante la quale si dovrebbero ratificare le nuove deleghe e approvare il bilancio che andrà poi consegnato all'Uefa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il fair-play finanziario è stato centrato, mentre la perdita di 20 milioni di euro non dovrebbe rappresentare un problema per l'Uefa, visto che si tratta di investimenti "virtuosi" sulle infrastrutture.



MERCATO SBLOCCATO - Intanto, dalla Cina arriva una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi interisti. In attesa del Congresso del partito comunista di ottobre, infatti, sembra che Suning non faccia parte della "black-list" delle aziende i cui investimenti all'estero in sport e intrattenimento resteranno bloccati. Sorride la società, sorride Luciano Spalletti, che ora aspetta un grande colpo per la sua squadra a gennaio.